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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?

18 Eylül 2018, Salı 01:09
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de giderek artan silahlanma eğilimini ve bu konuda alınması gereken tedbirleri vermiş olduğu yazılı soru önergesi ve kanun teklifleri ile TBMM gündemine taşıdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de giderek artan silahlanma eğilimini ve bu konuda alınması gereken önlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş olduğu yazılı soru önergesi ve kanun teklifleri ile gündeme taşıdı. Son yıllarda işlenen cinayetlerin büyük bir bölümünde kullanıldığı tespit edilen pompalı av tüfeklerinin, 18 yaşından büyük herkes tarafından kolayca temin edilebiliyor olmasını, soru önergesiyle TBMM gündemine getiren Gürer, ‘ölüm makinesi’ olarak adlandırılan pompalı av tüfeklerinin kullanımı arttıkça, bu tüfekle işlenen cinayet sayısının da yükseldiğine dikkat çekti.

Ruhsatsız silah varlığındaki artış dikkat çekici 

Gürer konuyla ilgili şu değerlendirme bulundu: “Silahlanma ile ilgili TBMM’de daha öncede önergeler verdim. Bireysel silahlanmada ruhsatsız silah varlığındaki artış dikkat çekicidir. Bu sürece dur denmelidir. Silah özellikle eğlencelerde rast gele kullanılacak bir oyuncak değildir. En küçük ihmal bir can demektir. Açığa çıkan kayıt görüntüleri, eğlenirken silaha sarılanların ne kadar basit kullandıklarını gösteren örnekler dahi bu anlamda sorunun önemini anlatmaya yeterlidir. Aile içi şiddet, anlaşmazlıklar, hatta bir trafik kazasında ilk akla gelenin silah olması bu bağlamda bir an önce önlem almayı zorunlu kılmaktadır. Sorunun boyutları geçiştirilemeyecek konuma doğru gitmektedir. Sorunlar artarken önlemlerde geç kalınmamalıdır.”

350 tl veren sahip olabiliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle yazılı soru önergesi veren Gürer, av tüfeği statüsündeki pompalı tüfeklerin saçma atan bir tüfek olduğuna dikkat çekti. 18 yaşından büyük herkesin 350 TL karşılığında bu tüfeklerden temin edebildiğini bildiren Gürer, son yıllarda işlenen cinayetlerin yüze 80’inin de pompalı av tüfekleriyle işlenmiş olmasının önemine değindi. Son 10 yılda satılan pompalı av tüfeği sayısını ve bu süre içinde pompalı av tüfekleriyle işlenmiş cinayetlerin istatistiki bilgilerinin açıklanmasını isteyen Gürer, pompalı av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını da sordu. 

Haber: Recep Gören - Ankara

Etiketler: silahlanma, ömer fethi gürer, fuat oktay
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