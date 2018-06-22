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Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu: Bütün davalar düşürülsün

22 Haziran 2018, Cuma 01:02
Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün korunması isteyen 17 uluslararası gazetecilik, yayıncılık, basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu Cumhurbaşkanı adaylarına mektup yazıp, bağımsız ve gazeteciliğin güçlendirilmesini istedi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün korunması ve güçlendirilmesini isteyen 17 uluslar arası gazetecilik, yayıncılık, basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu Cumhurbaşkanı adaylarına mektup yazıp, bağımsız ve gazeteciliğin güçlendirilmesini istedi. 17 uluslar arası kuruluş tarafından, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Açık Mektup” başlığıyla yazılan mektupta, hapiste olan bütün gazeteciler tahliye edilmesi ve haklarında açılmış bütün dâvâların düşürülmesi istendi. Cumhurbaşkanı adaylarına yazılan mektup, Alman Yazarlar Birliği, Amerikan Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Danimarka Yazarlar Birliği, Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Derneği (WAN-IFRA), Global Editors Network (GEN), Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu, Index on Censorship, International Press Institute (IPI),İsveç Yazarlar Birliği, Norveç Yazarlar Birliği, Ossigeno per l’Informazione, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Transeuropa - Osservatorio Balcani e Caucaso (OBCT), Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı (CRNI) tarafından ortak kaleme alındı.

‘Döneminiz çok kritik bir zamanda başlıyor’

Cumhurbaşkanı adaylarına gönderilen mektupta, “Döneminiz çok kritik bir zamanda başlıyor. Ülkenizde ifade özgürlüğü özellikle son iki yılda büyük bir gerilemeye maruz kaldı. Bugüne kadar 150 gazeteci hapsedilmiş, binlerce muhalif fikir önderi işinden edilmiş ve çoğu ülkeyi terk etmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan uluslararası ifade hürriyeti kuruluşları olarak, önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğünü temel ilke edinerek ve Türkiye’de basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunarak güçlendirilmesi için şu hususları öncelikli olarak dikkate almanızı rica ediyoruz” denildi.

‘Taner Kılıç serbest bırakılmalı’

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin onursal başkanı Taner Kılıç ve diğer 10 insan hakları savunucusunun dâvâlarının düşürülmesi ve bu kişilerin beraat ettirilmesi çağrısında bulundu.

Dâvâların 21 Haziran’da yeniden görülmeye başlayacağına işaret edilen açıklamada, hak savunucularına yöneltilen suçlamaların “sahte ve temelsiz” olduğu belirtildi. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, açıklamada, “Dâvâ durdurulmalı, 11 kişi beraat ettirilmeli ve Kılıç serbest bırakılmalı. Haklarında inandırıcı nitelikte hiçbir suç delili yok” denildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Taner Kılıç  derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı. Tüm dâvâ başından bu yana ciddî bir adaletsizlik içeriyor. Kılıç ve diğer 10 dâvâlı herhangi bir suçlamaya maruz kalmamalı ve hiçbir koşulda mahkûm edilmemeliler” diye konuştu.

 

Etiketler: basın özgürlüğü, tutuklu gazeteciler, insan hakları izleme örgütü, taner kılıç, seçim, cumhurbaşkanı adayları
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