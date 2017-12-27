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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: KHK'daki metinde küçük bir değişiklik yapılabilir

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukçu danışmalarından Mehmet Uçum, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK maddesinde 'polemiklerin önüne geçmek için' değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Uçum, geleceğe yönelik af tartışmalarını beraberinde getiren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) ifadede değişikliğe gidilebileceğini, bunun sebebinin de 'siyasi polemiklerin önüne geçmek olduğunu' söyledi.

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Uçum'un ifadesi şöyle:

“Bunu yangını engellemek için bir evin kapısını kırıp içeri girmek gibi değerlendirmek lazım.

Darbeyi halk bastırdı. Bu düzenlemenin amacı da sivil eylemlerde zarar gören kamu mallarına ilişkin soruşturma açılmasın, tazminat davası açılmasın diye… Devletin kurumları bunu yapmak zorunda; ama eğer bir dava açılmışsa da düşmesi için getirildi.

Burada başlangıç darbe kalkışması (15 Temmuz), bitiş darbenin bastırılmasıdır (16 Temmuz’dur). Metindeki devam terimi de bu başlangıç ile bitiş arasındaki olaylar zincirini ifade ediyor. Bana kalırsa metin açık ve değişmesine ihtiyaç yoktur. Ancak yersiz tartışmaları önlemek, yalan ve çarpıtmaya dayalı siyasi polemiklerin önüne geçmek için esası değiştirmeyen ama lafzı somut tarihle belirgin hale getiren bir küçük değişiklik yapılabilir.”

'TAPTIĞIMIZ BİR METİN DEĞİL'

Sarıkaya, AK Parti yönetiminin Uçum gibi tarihi belirgin hale getirmekten yana olduğunu da yazdı. Sarıkaya'nın isim vermediği ancak parti içinde etkin bir isim olduğunu söylediği kişinin ifadeleri de şöyle:

“Taptığımız bir metin değil. Eğer bir sıkıntı yaratan durumu varsa ki öyle gözüküyor, bugüne kadar 1200 kanun değiştirdik, bunu da yeni bir KHK ile değiştiririz; sorun değil…”

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  • ali

    27.12.2017 12:03:34

    gariban erleri, öğrencileri öldürenler ne olacak

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