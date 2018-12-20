Cumhurbaşkanı danışmanına arkadaşlarından da tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Gülnur Aybet’in BBC’nin HARDTalk programında yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet’in sözlerine akademi çevrelerinden de itirazlar geldi. Aybet mülakatta, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) önce görev yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de muhalif öğretim üyelerinin olduğunu ve görüşleri nedeniyle hiç kimsenin işinden olmadığını söyledi. Aybet ayrıca Barış Akademisyenlerini ‘terör örgütünü desteklemekle’ suçladı. Aybet’in halen profesör olduğu YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün KHK ile ihraç edilen eski öğretim üyesi, Barış Akademisyenlerinden Doç. Dr. İsmet Akça, Aybet’in mülakattaki sözlerine tepki gösterdi. Aybet’in ‘yanlış veya yalan beyanlarda bulunduğunu’ söyleyen Akça, “O metinde herhangi bir şekilde terörü övecek bir ifade bulunmadığını” ifade etti. Akça, Aybet’in görevli olduğu YTÜ’de de ihraçlar olduğunu ifade etti.

Bölümünün yarısı OHAL KHK’sıyla ihraç edildi

Aybet’in ‘uluslar arası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını’ söyleyen Akça “YTÜ’deki kendi bölümünün yarısı OHAL KHK’sıyla ihraç edildi, bunun tek sebebi barış talep eden bir metnin imzalanmasıydı. O metinde herhangi bir şekilde terörü övecek bir ifade bulunmamaktaydı. Bunu aklı ve vicdanıyla metne bakan herkes görebilir” dedi. Akça, “Hepimizi de dün geceden itibaren hayretler içinde bırakan; öfke, kızgınlık içinde bırakan, bir insanın göz göre göre nasıl bu kadar rahat gerçeğe aykırı beyanlarda bulunabileceğini anlamakta zorlandığımız bir beyan söz konusu” ifadelerini kullanıp ekledi: “Suç duyurusunda bulunmanın kimseye faydası yok. Türkiye’de zaten hukuk işlemiyor. Prosedür ortada. OHAL bitmiş ama biz OHAL KHK’sıyla haksız yere atılmışız. Bu süreçler açık ortada. Bunun geçerli bir yargı yolu yok, kimi nereye kime şikayet edeceğiz?” Öte yandan Aybet, Türkiye’de mesleklerini yaptıkları için hiçbir gazetecinin mahkûm olmadığını belirterek, haklarında soruşturmalar olan akademisyenlerle ilgili olarak, “Bir örgütü ya da diğerini destekledikleri için başlarının belada olduğu” yorumunu yaptı.