Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet olmazsa devlet yıkılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarih bize adalet çizgisinden sapan toplumların ve devletlerin yıkılışının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor” dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslâm İşbirliği Teşkilâtı’na (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı’nda yaptığı konuşmada, İslâm dünyasının dört bir yanından toplantıya katılan yüksek mahkeme başkanlarına ve hukuk insanlarına daha huzurlu ve güvenli bir dünya idealine yaptıkları katkılar için şükranlarını sunarak, adalet kavramının ilk insandan bugüne kadar üzerinde en çok konuşulan, tartışılan konular arasında olduğunu söyledi. Türkiye’de, “Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz” şeklinde bir söz olduğunu dile getiren Erdoğan, “Yine ülkemizde yaşamış bir büyük gönül sultanı, ‘Yeryüzü ve gökyüzü adalet sayesinde ayakta durur.’ demiştir” diye konuştu.

‘Güçlü olanlar, maalesef adaletli değil’

Erdoğan, filozofların adaletin sadece erdemlilere, fazilet sahiplerine mahsus bir özellik olduğunu söylediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aynı şekilde vicdanlarda karşılığı olmayan adaleti, sadece kanunlarla ve kolluk gücüyle sağlamak mümkün değildir. Adaleti sadece zayıfların hak arama yolu olarak görmenin sonu, güçlülerin adaletsizliklerini haklı çıkarmaya kadar varır. Halbuki adalet asıl güçlüde olursa anlamlıdır. Güçlülerin erdemli, erdemlilerin güçlü olmadığı bir dünyada yaşadığımızı kabul etmek durumundayız. Bugün dünyada güçlü olanlar, maalesef adaleti değil, sadece kendi çıkarlarını daha ileriye taşımanın peşindedir. Tarih bize adalet çizgisinden sapan toplumların ve devletlerin yıkılışının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Geçmişte dünyanın önemli bir bölümünde hükümran olmayı başarmış nice güçlü liderin ardından inşa ettiği her şeyin yıkılıp gitmesinin sırrı, adalete dayalı bir düzen kuramamış olmasıdır.”

“Zulümle payidar olunmaz”

Zulümle payidar olunmayacağının sayısız örneği olduğunu dile getiren Erdoğan, “Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde, özellikle de bölgemizde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor. Halbuki Müslümanın olduğu yerde sömürü olmaz, soykırım olmaz, husûmet olmaz, adaletsizlik olmaz, gelir dağılımı çarpıklığı olmaz. Olmamalıdır, ama bugün maalesef bu kötülüklerin hepsi de İslâm dünyasının üzerinde bir kara bulut gibi dolaşıyor. Bizlere düşen işte bu kara bulutları dağıtmak için neler yapmamız gerektiğini bulmak ve hayata geçirmektir” şeklinde konuştu.