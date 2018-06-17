Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihte derin izler bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkiye'ye katkılarıyla her zaman saygıyla yad edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anan Erdoğan, mesajında, "Devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizde derin izler bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemize katkılarıyla her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadesini kullandı. AA

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