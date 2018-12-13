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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük icraat programını açıkladı

13 Aralık 2018, Perşembe 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük icraat programını tanıttı.

Ankara'da yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Erdoğan, "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık." diyen Erdoğan, kişisel çıkarı için 81 milyonluk "Türkiye gemisi"nin altını oymaya çalışanların kesinlikle fırsat bulamayacaklarını ve onlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Yaşanılan sıkıntılara rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık." dedi.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz... Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz... İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz... Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz... 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz."

"Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz"

Yeni 100 günde FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."

Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünün kutladığı 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, "90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

'Gençlik Radyosu kuruyoruz'

"İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak

Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.

İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz.

Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz."

Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz."

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek. 

Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz.

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz.

Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz."

AA

Etiketler: 100 günlük, program, Erdoğan, yerli, milli, çiftçi, genç çiftçi, hibe desteği
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