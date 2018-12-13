CHP’li Kamil Okyay Sındır 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun görüşmelerinde CHP adına konuştu, AKP sıralarına dönerek “Cumhurbaşkanı nerede, hazırladığı bütçeyi niye sunmuyor, niye bütçesini savunmuyor?” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Kamil Okyay Sındır 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinde CHP adına konuştu, AKP sıralarına dönerek “Cumhurbaşkanı nerede, hazırladığı bütçeyi niye sunmuyor, niye bütçesini savunmuyor?” diye konuştu. Kamu anlayışının siyasî iktidar eliyle çökertildiğini ve liyakatle yönetim ilkesinin yerini, kayırmacı bir saray oligarşisinin aldığını aktararak sözlerine başlayan Sındır, “Türkiye niteliği ne olduğu belli olmayan ‘başkan ve adamları’ olarak adlandırılabilecek bir grup tarafından yönetiliyor. Yeni sistemde ülkenin yönetimi Cumhurbaşkanı’nın kişisel kararlarına devredildi. Sürdürülebilir kalkınma, nitelikli büyümeyi ve hakça bölüşümü maalesef olanaksız hale getirdi” şeklinde konuştu.

Muhatap yok

Yeni rejimle birlikte yürütmenin artık Meclis’te olmadığını söyleyen Sındır, “Yeni rejimin getirdiği değişikliklerle kesin hesap kanunuyla ilgili hesap soracağız, tüyü bitmemiş yetimin hesabını soracağız, ama bütçe hakkına dair bütçe görüşmelerinin muhatabı olan yürütme yok. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi yüce Meclis’imize, yürütmenin başı, sonu, her şeyi olan, tek kişilik hükümetin ta kendisi olan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak gönderildi, fakat bütçeyi sunan kendisi değil. Bütçeyi sunan bir bakan. Bakan kim? Cumhurbaşkanının atadığı bir memur” açıklamasında bulundu.

Hazırladığı bütçeyi niye savunmuyor?

“Anayasa’mızda bakanlarla ilgili ve Bakanlar Kuruluyla ilgili hükümlerin hepsi ortadan kaldırıldı” diyen Sındır, “Dolayısıyla Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları her ne kadar TBMM Genel Kurulunda yemin etmiş olsalar da anayasamızda devredilemeyecek olan yürütme yetkisine sahip değiller. Cumhurbaşkanının atamış olduğu bir memur bakan geldi 2019 yılı bütçesini sundu ve biz de muhatabımız olan Cumhurbaşkanı olmadan bütçe üzerine görüşme yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı nerede, hazırladığı bütçeyi niye sunmuyor, niye kendi bütçesini savunmuyor. Cumhurbaşkanı’nın burada olmaması milletimize ve onun temsilcilerine saygısızlıktır” dedi.