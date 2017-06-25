Cumhurbaşkanı rahatsızlandı

Bayram namazı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlık geçirdiği ve şu anda durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazını kıldığı camiden çıkan vatandaşlar, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenalaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar.5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı. "Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

Erdoğan, saat 05.15 sıralarında Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne geldi. Namazın başlamasına yakın Erdoğan cami içinde rahatsızlandı. Kısa süreli rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Camiden çıkan vatandaşlardan biri, "Tokalaştıktan sonra oturdu. Şoförünün içeriye girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağıya aldılar 15-20 dakika. Şu an da gayet iyi. Oturuyordu kendisi, bir sıkıntısı yoktu" dedi

Yine camiden çıkan bir kişi ise, "Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" diye konuştu.

Erdoğan'ın hemen arkasında bulunduğunu belirten bir kişi ise, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenelaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı" şeklinde konuştu.

Şekere bağlı tansiyon dengesizliği

Cami çıkışı yaptığı açıklamada Erdoğan: Şekere dayalı tansiyon dengesizliği geçirdim. Kısa sürede toparlandı. Şu an iyi bir konumdayım.