Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan diaspora açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18. Türk Tarih Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi. Oktay, şöyle konuştu: "1915 olayları üzerinden tarihimize kara çalmak isteyenler, onca çabalarına rağmen, ülkemize husumeti tescilli devletler dışında hedeflerine ulaşamamışlardır. Bilhassa 2015 yılı öncesinde yoğunlaşan iftira kampanyaları, ülkemizin duruşu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurumlarımızın çabaları, diplomatlarımızın gayretleri neticesinde boşa çıkmıştır." "Türk tarihi bir bütündür" Türk tarihinin bir bütün olduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti: "Bizim ne 'reddi miras' yapmaya ne de kadim tarihimize 'revizyonist' bir bakış açısıyla yaklaşmaya ihtiyacımız yoktur. 2 bin 200 yıllık geçmişiyle, zaferleri ve yenilgileriyle Türk tarihi bir bütündür. Göktürkler de bizimdir, Karahanlılar da bizimdir, Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir." AA

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