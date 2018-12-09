‘Cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâlarında rekor artış

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılananların sayısının binleri bulduğu, sadece 2017’de 20 bin 539 soruşturma başlatıldığı, 6 bin 33 ceza dâvâsı açıldığı bildirildi.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 2017 yılında başlatılan savcılık soruşturmasının 20 bin 539’u bulduğu, ceza mahkemelerinde ise 6 bin 33 dâvâ açıldığı kaydedildi. DW Türkçe’den Burcu Karakaş’ın haberine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturma ve davalarında ciddî artış yaşandığını söyledi. Kanundaki ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasının geçmişi, 1993 yılına dayanıyor. Suç tanımının yeni olmadığını vurgulayan Prof. Akdeniz, “Fakat çok fazla kullanılan bir suç değildi. Esas artış 2014 yılında yani Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra yaşandı” dedi.

53 GAZETECİ HÜKÜMLÜ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Örgütü’nün verilerine göre, bugüne kadar 53 gazeteci hakkında mahkûmiyet kararı verildi.

DW Türkçe’ye konuşan hukukçu Kerem Altıparmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olduğunu söyledi. “İçtihada göre, devlet başkanını bile istisnai yasayla koruyamazsın” diyen Altıparmak, Türkiye’de mahkemelerin bu içtihadı dikkate almadığını ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ diye bir suç tanımının olmaması gerektiğini, devlet görevlilerinin eleştiriye açık olması gerektiğini söyledi.