"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı o sayfayı kaldırdı

18 Aralık 2018, Salı 00:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Basın Kartı sahiplerine sağlanan özel sektör ayrıcalıklarını” anons eden şirket reklamlarının, Cumhurbaşkanlığı forsu eşliğinde yer aldığı sayfayı, internet sitesinden kaldırdı.

Basın kartları hakkındaki yeni düzenlemede, kartın iptal edileceği haller kolaylaştırılmıştı. Resmi Gazete’de yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına, “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklenmişti.

Yeni yönetmelik, tartışma konusu olmuş, T24 yazarı Murat Sabuncu değişen yönetmeliğin ardından “Bu fotoğrafın altından ‘basın’ çıkmaz” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitesinde yer alan “ayrıcalık” bölümünü eleştirmişti. Sabuncu’nun eleştirisinin ardından aralarında Kiğılı ve Abdullah Kiğılı, OPET, Sarar Giyim, Anadolu Sigorta, LIV Hospital ve  Medical Park Hastanesi reklamlarının Cumhurbaşkanlığı Forsu’yla birlikte “Basın kartı ayrıcalıkları” bölümü internet sitesinen kaldırıldı.

Etiketler: basın kartı
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meşveret imanın bir özelliğidir

    Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi

    Artık sabrımız kalmadı

    Üretim azaldı işsizlik arttı

    Muhalefet vicdanlara seslenmeli

    Çin, Uygur Türkleri'ne köle muamelesi yapıyor

    ABD'den 'Suriye'ye askeri sevkiyat' iddialarına yalanlama

    Diyarbakır'da terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu

    'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'

    Şırnak'ta 23 terör barınağı imha edildi

    'İsrail, uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ediyor'

    Edirne'de sahte hakim ve savcıya 36 yıl hapis

    Fitch Ratings'ten Türkiye'ye 'mali politika' uyarısı

    Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

    Diyarbakır'da polislere terör saldırısı: 2 yaralı

    Fransa İçişleri Bakanı'ndan sarı yeleklilere: Yeter artık

    Cübbelerinizin düğmesi yok

    Firmaların devletten alacakları çok birikti

    7 bin kişi yarıştı: Çin'deki robot yarışmasında minik hafızlardan dikkat çeken başarı

    Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi için tutuklama istemi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna
    Genel

    Artık sabrımız kalmadı
    Faruk ÇAKIR

    “Said Nursî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile okudum”
    Genel

    Üretim azaldı işsizlik arttı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnternet bağımlılığı
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasinin şer’î delilleri nelerdir?
    Atilla YILMAZ

    İhtimaller üzerinden Said Nursî ve Meryem Weld
    Nejat EREN

    Gazeteden de öte
    Risale-i Nur'dan

    İnsan “inkâr” ile nasıl yaşayabilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.