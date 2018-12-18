Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı o sayfayı kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Basın Kartı sahiplerine sağlanan özel sektör ayrıcalıklarını” anons eden şirket reklamlarının, Cumhurbaşkanlığı forsu eşliğinde yer aldığı sayfayı, internet sitesinden kaldırdı.

Basın kartları hakkındaki yeni düzenlemede, kartın iptal edileceği haller kolaylaştırılmıştı. Resmi Gazete’de yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına, “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklenmişti. Yeni yönetmelik, tartışma konusu olmuş, T24 yazarı Murat Sabuncu değişen yönetmeliğin ardından “Bu fotoğrafın altından ‘basın’ çıkmaz” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitesinde yer alan “ayrıcalık” bölümünü eleştirmişti. Sabuncu’nun eleştirisinin ardından aralarında Kiğılı ve Abdullah Kiğılı, OPET, Sarar Giyim, Anadolu Sigorta, LIV Hospital ve Medical Park Hastanesi reklamlarının Cumhurbaşkanlığı Forsu’yla birlikte “Basın kartı ayrıcalıkları” bölümü internet sitesinen kaldırıldı.

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