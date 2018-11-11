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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Cumhurbaşkanlığı'na 44 yeni araç alınacak

11 Kasım 2018, Pazar 11:43
Kamuda tasarruf amacıyla yeni araç alımı yapılmaması kararından muaf tutulan Cumhurbaşkanlığı, 30 araç almak, 8'i şoförlü 14 aracı da kiralamak üzere ihaleye çıktı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açılan ihaleye göre, envanterinde 268 araç bulunan Cumhurbaşkanlığı , ‘tasarruf devrinde’ önümüzdeki yıl kullanmak üzere sekizi şoförlü 14 araç kiralayacak. Cumhurbaşkanlığı ayrıca 30 personel servis aracı da satın alacak.

EKAP üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açtığı ihaleye göre, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kullanılmak üzere şehir içinde veya dışındaki faaliyetlerde kullanılacak 9 binek araç, 2 kamyonet ve 3 minibüs kiralanacak.

BirGün’ün haberine göre, kiralanacak araçların özelliklerinin de sıralandığı ilanda, araçların bazılarında LCD TV, araç buzdolabı, dijital ses sistemi, deri koltuk, perde, halı döşeme, açılıp kapanan çalışma masası, şarj ünitesi bulunması istendi.

Cumhurbaşkanlığı, kullanım sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklara karşı ‘herhangi bir gecikme olur’ gerekçesiyle ihaleyi kazanan firmanın bir yedek servis aracı bulundurmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı araçların LGP ya da CNG sistemli değil benzinli olmasını istedi.

Tasarruf kararından muaf tutulan ve envanterinde 268 araç bulunan Cumhurbaşkanlığı filosuna yeni yılda 2019 Bütçesine göre de 38 yeni araç alınacağı açıklanmıştı. Böylece ihale usulü ile alınacak araçlar ve Bütçe planlamasına göre alınacak araçlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı ’nın araç sayısı 2019 yılında 350’ye çıkacak.

Artı Gerçek

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı, Türkiye, ekonomi, tasarruf, israf
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