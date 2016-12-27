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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda nöbetçi polislere yeni kıyafet

27 Aralık 2016, Salı 20:51
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Şeref Kapısında nöbet tutan polisler ilk kez Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ziyareti sırasında yeni üniformaları ile görücüye çıktı.

Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, daha önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı askerlerin nöbet tuttuğu kapıda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Özel Harekat polisleri beklemeye başlamıştı.

Bu kez Özel Harekat Polisleri yerini Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesine bağlı polislere bıraktı. Turkuaz renkte pardesü üzerine cumhurbaşkanlığı forsu bulunan düğmeler ile dikkat çeken üniformada altın rengi kemer ve kask dikkat çekti.

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  • Dost

    28.12.2016 04:03:53

    Ne bu.ciddiyet kalmadı devlette

Risale-i Nur Külliyatı

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