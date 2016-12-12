Cumhurbaşkanlığı sistemi TBMM gündeminde

Son zamanların en çok tartışılan konularından olan yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin çalışmalar tamamlandı. AKP’nin MHP’yle uzlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifi 316 imzayla Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu.

Haftalardır süren görüşmeler sonunda hazırlanan anayasa teklifi mecliste. AKP’nin MHP’yle uzlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifi 316 imzayla Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu. Parti temsilcilerinin ortak bir basın açıklamasıyla duyurduğu anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinde önemli değişiklikler öngörüyor.

Yıldırım: Yetki karmaşası son buluyor

Başbakan Binali Yıldırım, AKP ve MHP’nin uzlaşmasının ardından Meclis’e sunulan 21 maddelik anayasa teklifiyle ilgili “Cumhurbaşkanı için yetki karmaşası sona eriyor. Artık koalisyonlar dönemi sona ermiş oluyor” dedi. 21 maddenin 18’inin ‘esas’ maddeler olduğunu, diğerlerinin ise ‘geçiş, uyum ve geçici’ maddeler olarak tanımlanabileceğini aktaran Yıldırım, teklifte ‘bağımsız ve tarafsız yargı’ya vurgu yapıldığını savundu.

Yeni anayasa teklifinde neler var?

*Cezaî sorumluluğu olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevki için 401 milletvekilinin oyu gerekecek.

* Cumhurbaşkanına Meclis’i fesih yetkisi verilecek, bu durumda kendi görevi de sona erecek.

* Cumhurbaşkanının parti üyeliği 2018’de, cezaî sorumluluğu 2019’da başlayacak.

* Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.

* Milletvekili sayısı 2019 sonrası için 600 olarak öngörülürken yedek vekillik de teklifte yer alıyor.

* Seçilme yaşı 18’e düşüyor.

* OHAL ilân etme yetkisi cumhurbaşkanında olacak. OHAL ilânı Meclis’in onayına sunulacak.

* Bazı düzenlemelerin referandumdan hemen sonra gerçekleşmesi, sistem değişikliği ile ilgili düzenlemelerin de seçimlerin yapılacağı 2019 yılında hayata geçmesi öngörülüyor.

* Yerel seçimler 2019’un Mart ayında yapılacak.

* Cumhurbaşkanı, ‘doğuştan’ Türk vatandaşı olanlar arasından seçilecek.

* HSYK’nın seçim sistemi değişecek. Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını Meclis seçecek. Meclis’teki seçimde 5’te 3 çoğunluk aranacak. İki turda bulunamazsa, üye kur’a ile belirlenecek.

* Askerî yargı kalkacak.

* Anayasa Mahkemesi’ndeki askerî yargı üyeliği sona erecek. Mevcut üyelerin görev süresi devam edecek. Süre bitişinde AYM 15 üyeden oluşacak.

* Jandarma Genel Komutanlığı MGK’dan çıkacak.