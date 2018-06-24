Cumhurbaşkanlığı yarışında son durum?

Türkiye, cumhurbaşkanı ve genel milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 kişi, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıldı.

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