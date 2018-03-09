Cumhuriyet davası öncesi gerginlik

Cumhuriyet gazetesinin muhabir, yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da aralarında bulunduğu bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Jandarma, basın açıklaması yapılmasına izin vermeyince gergin anlar yaşandı.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması gerginliği yaşandı.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da aralarında bulunduğu grup duruşma salonunun karşısında bulunan alanda bir araya geldi. Burada barikat oluşturan jandarma, gruba 'OHAL süresince Valilik kararıyla basın açıklaması yasaktır' şeklinde bildirimde bulununca tartışma yaşandı.

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından milletvekilleri jandarmaların önünde kısa bir açıklama yaptı.

'YARGILAMA DEĞİL ZULÜM YAPILIYOR'

CHP'li Tanrıkulu, "Cumhuriyet davası için buradayız, basın özgürlüğü için buradayız, adalet için buradayız. Bu uygulamanın adı faşizmdir. Bu uygulamalara her koşulda karşı çıkacağız. Bu uygulama hukuk dışıdır. Arkadaşlarımız 500 güne yakın mahpustur. Yol boyunca zulüm var, barikat var. Buraya kimse gelemiyor. Burada yargılama değil zulüm yapılıyor. Ben avukatlık yaşamım boyunca cezaevi kampüsünün yanında duruşma olmayacağını ifade etmiştim. Cezaevinin yanında adliye olmaz, duruşma salonu olmaz ve buradan adalet çıkmaz. Yine de biz arkadaşlarımızın özgürlüğü için buradayız" dedi.

Çakırözer de gazetecilerin ve milletvekillerinin serbest bırakılmasının demokrasinin önünü açacağını, kendilerine yapılan uygulamanın doğru bir davranış olmadığını belirtti.

KANİ BEKO UZAKLAŞTIRILDI

DHA'nın haberine göre, Kani Beko mikrofonlara konuşmaya başladığı sırada jandarma tekrar açıklamanın yasak olduğunu belirtti. Beko jandarma tarafından alandan uzaklaştırdı. Milletvekillerini ve grup ardından duruşmayı izlemek için salona girdi.