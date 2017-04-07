Cumhuriyet gazetesi çalışanı 'ByLock'tan gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ile Gülen Hareketi irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bir gazete çalışanı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin Gülen Hareketi ile irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İncelemeler sonucunda gazete çalışanlarından Y.E.İ'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu çalışan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Bu arada aynı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazetenin motorlu kurye çalışanın da emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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