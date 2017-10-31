Cumhuriyet gazetesi davasında 5'i tutuklu 20 sanık hakkında ara karar

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 20 sanık hakkında açılan davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı'nın sanıklar Ahmet Şık, Ahmet Kemal Aydoğdu, Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Emre İper'in tutukluluğun devamına karar verilmesi yönündeki talebin ardından, Murat Sabuncu ve Akın Atalay savunma yaptı. Tutuklu 5 sanığın avukatı da savcının talebine ilişkin beyanlarda bulundu. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Şık, Ahmet Kemal Aydoğdu, Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Emre İper'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu yönündeki karar oy çokluğuyla, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Emre Hiper yönündeki karar ise oy birliğiyle alındı. Sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki yakalama infazlarının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, tanıklar Mehmet Faraç ve Leyla Tavşanoğlu'nun bir sonraki celse dinlenilmesini kararlaştırdı. Doğan Satmış tanık olarak dinlenilecek Cumhuriyet gazetesi eski yayın danışmanı Doğan Satmış'ın bir internet sitesine vermiş olduğu röportajın dosyaya girmesini kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Ekim'de gönderdiği yazı ekinde gönderilen ve davada delil olarak iddianamede bildirilmiş olan MİT tırları haberleri ile ilgili olarak ve gazetede üstlendiği görevin nitelik ve fonksiyonlarını değerlendirmek üzere tanık sıfatıyla Doğan Satmış'ın ihzarına, adresine ulaşılamadığı takdirde adres tespiti için emniyet müdürlüğünden adres bilgisinin araştırılmasının istenmesine hükmetti. Duruşmanın bir sonraki oturumunun 25-26 Aralık'ta yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada esas hakkındaki mütalaanın verilebileceğini belirtti. AA

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