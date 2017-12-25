Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

Davada, sonraki duruşmaların da Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı. Bu arada, sanık avukatlarının reddi hakim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyanın, üst mahkeme sayılan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. AA

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