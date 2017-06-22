‘Cumhuriyet lütuf veren, lütuf alan bir rejim değildir’

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Trabzon’da Parti teşkilatının organize ettiği iftar Programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Uysal, “Televizyonlarda bakıyoruz böyle bir ayda mesuliyet taşıması gerekenler, her kesimi kucaklaması gerekenler toplumu kucaklamak yerine kutuplaştırarak kendi siyasi hayallerini gerçekleştirme derdinde. Ana muhalefet lideri adalet için yollara düşecek bu ülkede ne yanlış diyerek sormaları gerekirken Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı, çıkıyor eğer muhalefet lideri yollarda yürüyorsa bizim lütfümüzdür diyor. Bende Trabzon’dan hatırlatıyorum cumhuriyet lütuf veren lütuf alan rejimin adı değildir. Ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi ortaya koymuş herkesi kucaklama zorundayız. Tüm insanların hak ve özgürlüklere sahip olduğu cumhuriyet, demokrasi sonuna kadar hak arayacağımız bir rejimin adıdır. Bugün açık açık demokrasinin işlemediğini gördük bir taraftan hakim savcı kolluk kuvvetleriyle her türlü imkanlarla bir taraftan millet iman kuvveti ile helal kaynaklarla mücadele etti. OHAL’le sopalı rejime geçtik açık oy gizli tasnifle tarihe geçilmişti şimdi de mühürsüz oylarla tarihe geçtik. Artık oksijen bitmiştir. Artık böyle yapamayız yüreğimizle konuşmalı mücadele etmeliyiz” dedi.