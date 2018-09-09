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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cumhuriyet’te istifalar devam ediyor

09 Eylül 2018, Pazar 21:30
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu’nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmiş, gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler olmuştu.

İlk olarak Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren görevden alınmıştı.  Gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Çiğdem Toker ve Hakan Kara da bugün kaleme aldıkları yazılarında Cumhuriyet gazetesinden ayrıldıklarını duyurdular. 

AP raportöründen Cumhuriyet yorumu

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü  Kati Piri, Cumhuriyet gazetesinin yeni yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çizgisinde olduğuna dikkat çekip, basın özgürlüğüne nihaî darbenin vurulmuş olabileceğine işaret etti. iri, Twitter hesabından “Baskınlar, adlî kovuşturmalar, gazetecilerin tutuklanmaları/ cezaevine atılmalarının ardından, son bağımsız gazete Cumhuriyet şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı hizada olan aşırı ulusalcıların yönetimine geçti. Bu Türkiye’de basın özgürlüğünden geriye kalan son kırıntılara nihaî darbe mi?” dedi. Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı, mahkeme tarafından iptal edilen 2013’deki eski yönetim kurulu üyeleriyle geçen Cuma toplanmış, yönetimde değişikliğe gidilmişti. Vatan Partili Alev Coşkun yeniden vakıf başkanlığına seçilirken, genel yayın yönetmeni ise Aykut Küçükkaya olmuştu.

 

Etiketler: cumhuriyet, istifa
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