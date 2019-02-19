Cumhuriyet yazarları tekrar cezaevine girecek

Karar duruşmaları geçen yıl yapılan Cumhuriyet davasında itirazların incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (istinaf), İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen mahkûmiyet kararlarını onadı.

Karar uyarınca, dosyaları istinaf incelemesine tabii tutulan isimlerin, kalan cezalar için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek. T24’ün haberine göre Cumhuriyet gazetesi davasında değişik sürelerle tutuklu olarak yargılanıp beş yıla kadar çeşitli sürelerle hapis cezası alan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara, Kadri Gürsel ve diğer isimlerin dosyaları istinaf mahkemesinde karara bağlandı.

Temyiz incelemesi ise Yargıtay’da sürüyor

Karar uyarınca, incelemeleri İstinaf Mahkemesi’nde yapılan isimlerden 336 gün cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl 6 ay ceza alan Kadri Gürsel dışında kalan ve 5 yılın altında hapis cezası alanlar tekrar cezaevine girecek. Cumhuriyet gazetesi davasında beş yılın üzerinde hapis cezası alan ve istinaf mahkemesinde cezalarını onanan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay’da devam ediyor. Temyiz dosyası Yargıtay’da süren isimler şöyle: Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık. Karara göre tekrar cezaevine girecek isimler şöyle: Musa Kart - 1 yıl 23 gün, Mustafa Kemal Güngör - 1 yıl 23 gün, Emre İper - 7 ay 14 gün, Hakan Kara - 1 yıl 23 gün, Önder Çelik - 1 yıl 23 gün, Güray Öz: 1 yıl 23 gün, Bülent Utku - 1 yıl 7 ay 20 gün.