Daha önce kapatılan yayınevinin çalışanlarına ''ByLock'' operasyonu

Gülen Hareketine ait okullarda kullanılan yayınları bastığı belirlenen ve daha önce kapatılan bir yayınevinin iki eski çalışanı, "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gülen Hareketine ait okullarda kullanılan yayınlar ile KPSS'ye hazırlık kitapları bastığı gerekçesiyle daha önce kapatılan İhtiyaç Akademi Yayınevi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan kapatılan yayınevinin üç eski çalışanından ikisi ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, bir zanlının ise arandığı öğrenildi. AA

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