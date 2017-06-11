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Damat kriterleri herkese uygulansın

11 Haziran 2017, Pazar 00:07
Sağlık problemleri dolayısıyla tahliye edilen Topbaş’ın damadı Kavurmacı’nın ardından ‘sabit ikametgâh sahibi oluşu’ sebebiyle Arınç’ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi. Yetkililerden bu tahliyelerin emsal alınarak diğer tutuklulara da uygulanması bekleniyor.

‘Damat tahliyeleri’ olarak gündeme oturan (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ve TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tahliye edilmesi çok konuşulan yargı kararları arasında. Ömer Faruk Kavurmacı’nın ‘epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telâfisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği’ gerekçesiyle tahliye edildiği, Ekrem Yeter’in tahliye gerekçesinin de ‘mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgâh sahibi oluşu ve tutuklama tedbirinden beklenen faydanın adlî kontrol tedbiriyle sağlanılacağı kanaatine varıldığı’ olduğu öğrenildi. Kavurmacı ve Yeter’in tahliye gerekçeleri benzer durumda olan ve aylardır tutuklu bulunan binlerce vatandaşa neden uygulanmıyor sorusunu akıllara getirdi. 

50 binden fazla tutuklu

Gazetelerde ve çeşitli platformlarda sık sık dilledirilen, yeni doğum yapmış annelerden tutunda 80 yaşını aşmış yaşlılara kadar birçok kişi aylardır tutuklu olarak, iddianamelerinin yazılmasını yada yazışmalarının tamamlanmasını beklerken, ‘damatlar’ örneğinde olduğu gibi bazı kişilere ayrıcalık tanınması toplum vicdanında derin yaralar açıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın son açıklamasında verdiği bilgilere göre Gülen Hareketi’ne yönelik soruşturmalarda 50 bin 402 kişi tutuklu yargılanıyor. 

 

Etiketler: ohal, khk, topbaş, arınç, kavurmacı, yeter
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  • Bir magdur

    11.06.2017 19:18:20

    Yahu bu tahliye olanların da suçlandığı konular ve tutuklu veya tutuksuz yargılanan binlerce insanın suçlandığı konuların adlı anlamda bir suç unsuru olmadığı aşikar bundan dolayı insanların tahliyesi aslında çok kolay... Ama ne yazık ki birkac sorunlu tıp ve onlardan korkan sorumsuzlarin ahlaksizliklari ahireti bir kenara bırakmaları nedeniyle adalet yerini bulmuyor (dünyevi anlamda). Ahirette herkes hakkettigini alacak elbette.

  • erhan

    11.06.2017 09:54:56

    Ne tür terör eylemi yapmış bu hapistekiler.Herkesi aynı torbaya doldurup terör örgütüne üye olmak idaasiyla tutuklu bekletiyorlar. HAMILE YENI DOGUM YAPMIS VE YASLI KISILER EN AZINDAN TUTUKSUZ YARGILANABILIR. AMA ADALET HUKUK VICDAN ÖLMÜŞ.

  • Necmi

    11.06.2017 08:27:06

    Kimsesizlerin kimsesi yetimlerin sesi Garibanlarin Hamisi Hakimi Mudaafi Allahtir.O ne guzel vekildir.Titreyin bugun zulum yapanlar yarin Hakkin divani var.O Celal O cabbar bu dunya size cennet yasayin yasayabildiginiz kadar

  • Ali KALKAN

    11.06.2017 04:50:01

    Adalet ... Hanı biz insanlara islamın güzelliklerini anlatırken ilk sıraya islamın adalet anlayışını yerleştirirdik. Ya bundan sonra ... İslamın adalet anlayışını aynı heyecanla anlatabilecek miyiz?

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