Danıştay'dan 'emeklileri' ilgilendiren tarihi karar!

Danıştay 10. Dairesi, işçi ve memur emeklilerinin sendika kurabilmesinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yeni Emekliler Birliği Sendikası (Yeni Emekli Bir-Sen) yönetim kurulu üyeleri, 26 Eylül 2013'te kuruluş dilekçesiyle Ankara İl Dernekler Müdürlüğüne başvurdu. Valilik yetkilileri, emeklilerin sendika kurabileceklerine ilişkin yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığına emeklilerin sendika kuruma haklarının olup olmadığını sordu.

İçişleri Bakanlığından 27 Haziran 2016'da gelen cevapta, emeklilerin "sendika" yerine "dernek" kurabilecekleri bildirildi. Ankara Valiliği de bu bilgilendirme gereği sendika kuruluş dilekçesini işleme koymayarak, başvuruyu reddetti. Sendika yönetimi ise Ankara Valiliğinin ret işlemenin iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Valilik işlemini iptal eden Mahkeme, Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığının "emekliler sendika kuramaz" kararını hukuka aykırı bularak, Anayasanın 17. ve 51. maddeleri ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesi gereğince emeklilerin sendika kurabileceklerine hükmetti.

Bunun üzerine Ankara Valiliği, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz ederek, yürütmesinin durdurulmasını ve kararın bozulmasını istedi. Temyiz istemini 10 Aralık 2016'da görüşen Danıştay 10. Dairesi, Ankara Valiliğinin başvurusuyla ilgili ilk incelemesini tamamladı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddeden daire, temyiz istemini daha sonra esastan karara bağlayacak.

"Danıştay tarihi bir karar verdi"

Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, yaptığı açıklamada, "Yüksek mahkemenin kararına göre işçi, Bağ-Kur ve memur emeklileri sendika kurabilecek. Anayasanın 53. maddesine istinaden yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olma hakkını kavuşacak. Danıştay, emekliler için tarihi bir karar vererek, emeklilere sendika yolunu açtı." açıklamasında bulundu.