Danıştay'dan ''imam hatip açılması'' hakkında yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Konya Valiliğince 8 imam hatip ortaokulu açılması üzerine görülen davada, valiliklere ilköğretim okulu açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Eğitim-İş Sendikası, Konya Selçuklu'da Valilik tarafından 8 imam hatip ortaokulu açılması ve iki okulun isminin değiştirilmesi üzerine söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, Valiliğin işlemine dayanak olan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin" 5. maddesindeki ilgili hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Eğitim-İş Sendikasının ret kararına itiraz etmesi üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gündemine geldi.

Kurul, Valiliğin 8 imam hatip ortaokulu açma, 2 okulun ismini değiştirme işlemleriyle ilgili yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

"Emsal nitelikte bir karardır"

Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Konya il merkezinde 30 kilometre çapındaki bir alanda 8 okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü, bölgede sadece iki normal okul kaldığını ifade etti.

Bu uygulamanın somut ve bilimsel veri gözetilmeden, öğrenci ve velilerin talepleri dikkate alınmadan yapıldığını ileri süren Balık, açtıkları dava sonucunda Danıştayın, valiliklere bu konuda yetki veren düzenlemeyi iptal ettiğini kaydetti.

Balık, "Bu karar emsal nitelikte bir karardır. Bu karar sonrasında artık öncelikle Valiliklerce gelişigüzel şekilde imam hatip açılamayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacaktır." ifadesini kullandı.