Danıştay saldırısı davasında ceza yağdı

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'a, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verildi.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında karar verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Saldırının faili Alparslan Aslan ve başka suçtan tutuklu Erhan Timuroğlu ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık ve avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptıklarını belirterek, karar için müzakereye çekileceklerini söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Alparslan Arslan'ı, Mustafa Yücel Özbilgin'e ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı.

Arslan'a ayrıca silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası verildi.

Hakkında her iki suçtan takdir indirimi yapılmayan Arslan'ın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına hükmedildi.

Sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası verildi. Aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız ise 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Danıştay saldırısı

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı saldırı 17 Mayıs 2006'da Alparslan Arslan tarafından düzenlendi.

Saldırıya ilişkin ilk yargılamayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Alparslan Arslan hakkında, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ve ''Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.