Danıştay üyesinden geri adım

Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in sosyal medya hesabından CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi hedef alması yüksek yargı üyesinin tarafsızlığını yitirdiği eleştirilerine sebep oldu.

Tepkiler üzerine Demirel bu tweet’ini kaldırdı. Erdoğan tarafından 2014’te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından da Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” dedi.

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