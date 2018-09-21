‘Darbe çağrışımı’ dâvâsında savunmalar alınıyor

Darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci-yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi’ndeki istinaf duruşması başladı.

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül’e ‘darbeye teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası avukatlarınca temyiz edilmişti. İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi istinaf duruşması kararını 27 Haziran’da alırken, sanıklardan Mehmet Altan’ın da tahliyesine karar vermişti. Dâvânın dünkü duruşmasında dinlenmesi beklenen gizli tanık Söğüt’ün ifadesinin 19 Eylül tarihinde alındığı öğrenildi. Duruşma, Nazlı Ilıcak’ın savunmasıyla başladı. Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan hakkında verdiği kararın kendisi için emsal teşkil ettiğini anlatan Ilıcak, şunları söyledi: “Benim de yaptığım gazetecilik faaliyetinden ibarettir. Ben öncelikle beraatimi talep ediyorum. Kendimi suçlu görmüyorum. Eğer beni beraat ettirmeyi düşünmüyorsanız tahliyemi talep ediyorum. Bugüne kadar savunmalarımda yaşımı ileri sürmemeye gayret ettim. Fakat şunu itiraf edeyim ki ben artık gerçekten çok yoruldum. 74 yaşındayım. 42 yıllık bir gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 70 yaşın üzerinde 2 yıl yatan gazeteci yok. Kaçmayı hiçbir zaman düşünmedim, kendime yakıştırmam.”