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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

30 Aralık 2016, Cuma 21:00
İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen polisleri veya vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddiasıyla aralarında helikopter pilotlarının da bulunduğu 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan ilk darbe girişimi davasında 8 sanık tahliye edildi.

EMNİYET VE HAZİNENİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ 

Mahkeme, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesi'nin müdahillik talebini kabul etti. 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği'nin katılma talebine ilişkin ise derneklerin faaliyetlerini içerir belgelerin incelenmesinden sonra karar verileceği belirtildi. Mahkeme Ertan Er isimli kişinin ise dosya içerisinde suçtan zarar görme ihtimaline dair bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle davaya katılma talebinin reddedilmesine karar verdi.

8 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Ali Bozan, Samet Durak, Emre Çatalbaş, Cem Günerhan ile Semih Yüksel'in mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Kamuran Güngör, Adil Tiftik ve Soytürk Yıldız'ın da hastalıkları gerekçe gösterilerek tahliyelerine karar vererek adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Diğer sanıkların ise mevcut delil durumu, kaçma şüpheleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

BANK ASYA VE DİJİTÜRK'E SORULACAK

Mahkeme heyeti kararında ayrıca tüm sanıkların Dijitürk, Dsmart ve Tivibu üyeliklerinin bulunup bulunmadığı, bulunduysa ne zaman abone oldukları, abonelik iptali varsa ne zaman iptal edildiği yönünde yazı yazılmasına karar verdi.

NEZARETHANEDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA EVRAKI DA İSTENDİ

Kararda, Yeşilköy Havalimanı saldırısı sonrası gözaltına alınan 3 şüphelinin Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'nden kaçması olayında açılan soruşturma evrakının da istenmesine karar verdi. Bu dosyada tutuklu sanık olan emniyet müdürü Zafer Kuloğlu, 3 şüphelinin kaçmasında ihmali olan iki polisin kendisinin tutuklanmasında rol oynadığını ileri sürmüştü.

60 TANIK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti ayrıca sanıkların Bylock, eagle programlarının google store'ye sorulması talebini ise reddetti. Heyet yaklaşık 60 tanığın da dinlenmesine karar verdi. Duruşmalar, 6-9 Şubat 2017 tarihine bırakıldı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından düzenlenen iddianamede, 21 polis hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 polisin ise, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istendi.

DHA

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