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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Darbe girişiminden yargılanan yarbay ikinci davada da beraat etti

01 Mart 2018, Perşembe 13:36
Adıyaman'da darbe girişimi sırasında "Rütbeliler ne yapacaklarını bana sordular. 'Gelen emirlere uymayın' dedim. 'Kanunsuz emir kapsamında işlem yapmayın, yazmayın' dedim. Ben o gece darbeye karşı durdum" diyen eski İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Gurbet Keskin, ikinci kez yargılandığı davada da beraat etti.

Adıyaman'da darbe girişimine katıldığı iddiasıyla yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulan eski İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Gurbet Keskin, ikinci kez yargılandığı davada da beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gurbet Keskin ile avukatı Tahsin Lale katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığa Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararını anımsatarak, son sözünü sordu. Keskin, bozma ilamındaki aleyhte hususları kabul etmediğini belirtti. "Emrimde binlerce asker bulunmaktadır. Darbeye uyulması konusunda benim herhangi bir talimatım olmamıştır, aksine darbeye karşı tedbir alma itibariyle talimatlarım olmuştur" diyen Keskin, şunları kaydetti: "İddianamede bahsedilen kişiler, lojistik ve muhaberede çalışan kişilerdir. Asker olarak talimat verebileceğim kişiler değildir. Emrimde birçok karakol ve tabur bulunmaktadır. Kalkışmayı desteklemesi konusunda herhangi bir talimatım ve emrim olmamıştır. Darbe kalkışması kapsamında Asayiş Şube Müdürü olarak benim resmi görevim vardı. Bu kapsamda emir ve talimat verme yetkim vardı. Ancak bu görev kapsamında darbeye destekler mahiyette emir ve talimat vermedim. Rütbeliler ne yapacaklarını bana sordular. 'Gelen emirlere uymayın' dedim. 'Kanunsuz emir kapsamında işlem yapmayın, yazmayın' dedim. Ben o gece darbeye karşı durdum."

Mahkeme heyeti, sanık Keskin'in beraatine hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, darbe girişimine yönelik, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski jandarma yarbay Gurbet Kesin hakkında beraat kararı veren yerel mahkemenin kararını, "yeterli soruşturma yapılmadığı" gerekçesiyle bozmuştu.

AA

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  • Emir

    1.3.2018 17:39:50

    Yalında bizzat darbeye teşebbüs edenlerden kimse kalmayacak garibanlar darbenin sorumlusu olacak

  • Toygar

    1.3.2018 13:50:18

    "Adıyaman'da darbe girişimine katıldığı iddiasıyla.." ".."yeterli soruşturma yapılmadığı" gerekçesiyle.." Ali bozar, Veli daha ne yazar tahtası!.. Hukukta gelinen nokta!

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