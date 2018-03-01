Darbe sanığı jandarma komutanı Bal'a verilen ceza belli oldu

Sözde 'yurtta sulh konseyi' atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen sanık eski tuğgeneral Bal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında GSM şebekesi ile Türk Telekom alt yapısının kullanımında güçlük yaşanması durumunda alternatif muhabere vasıtası olarak kullanılmak üzere 190 el telsizinin darbecilere dağıtılması talimatı verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Bal ve avukatı Ayten İzmirli ile müşteki Başbakanlık avukatı Çilem Kapukıran Pekgöz katıldı. Duruşma savcısı sanık hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Bal, hakkındaki delillerin tamamının toplanmadığını öne sürdü. Avukat İzmirli de müvekkili hakkındaki delillerin toplanmasını istedi. Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, beyanların ardından sanığa son sözlerini sordu. Sanığın, hakkındaki delillerin toplanmadığını tekrarlaması üzerine Karaca, "Biz yargılamayı bitireceğiz. Son sözünüz var mı onu soruyorum. CMK gereği sanığa son sözleri sorulur." dedi. Bunun üzerine Bal, mahkeme başkanına, "Bir diyeceğim yok." karşılığını verdi. Müzakere arasından sonra heyetin oy birliğiyle aldığı hükmü açıklayan Muhammed Karaca, Faruk Bal'a "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiklerini bildirdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen Bal, jandarma ekiplerince cezaevine götürüldü. AA

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