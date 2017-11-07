Darbe suçlaması davasında 14 beraat

Kars’ta darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla ilk kez hâkim karşısına çıkan tutuklu eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan ile 14 tutuksuz sanık beraat etti.

Sarıkamış’da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan ve eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan’ın da aralarında bulunduğu 15 sanık, ilk duruşmada beraat etti. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına, 9. Komando Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli tutuklu eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Aynı askerî birimde görevli olan ve tutuksuz yargılanan bir astsubay, 3 uzman çavuş, 2 uzman onbaşı, 8 sözleşmeli er de duruşma salonuna geldi. Kimlik tesbiti sonrası savunma yapan Yaşayancan, hakkındaki suçlamaları reddederek Sarıkamış’a bombalı araçla saldırı olacağı ihbarını alıp kışlaya gittiğini ifade etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların suç işleme kastı olmaması, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraatına ve Yaşayancan’ın tahliyesine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların suç işleme kastı olmaması, delil yetersizliğinden beraatına ve Yaşayancan’ın tahliyesini kararlaştırdı. AA

Okunma Sayısı: 1897

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.