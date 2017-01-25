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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Darbeci askerler burada yargılanacak: 250 sanıklı davada ilk duruşma '28 Şubat'ta

25 Ocak 2017, Çarşamba 16:45
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı Türkiye'nin en büyük duruşma salonu inşaatı basın mensuplarına tanıtıldı.

İlk duruşma 28 şubat tarihinde 250 sanıklı dava ile başlayacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan Cezaevi Yerleşkesinde geçen Ağustos ayında inşaatına başlanan salonun yapım çalışmaları görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişimine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 154 izleyici, 84 basın mensubu, 600 avukat ve 730 sanık kapasitesine sahip. 

İlk olarak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaların görüleceği duruşma salonuna tutuklu, hakim ve savcı, izleyici olmak üzere üç ayrı bölümden giriş yapılacak. Salonun 15 gün içinde bitirileceği öğrenildi. İlk duruşmanın 28 şubat tarihinde 250 sanıklı dava ile başlayacak.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Sincan Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu 02 Ağustos 2016 tarihinde başlandı ve halihazırda, geçici kabul aşamasına gelindi. Bina, davaların rahatlıkla yürütülüp izlenebileceği, ses /görüntü sistemleri ve elektronik güvenlik sistemleriyle donatıltı.

DHA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişimi, darbe soruşturması
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