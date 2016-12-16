Darbeci askerlerle ilgili iddianame tamamlandı

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci askerlere yönelik iddianame hazırlandı

15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmesi girişimine yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesinin de yer aldığı iddianamede 69 şüpheli yer aldı. İddianamede şüphelilerden 38'i için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 42.5 yıla kadar hapis, 31 sanık için ise 3'er kez müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında ilk iddianame, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili hazırlanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan ikinci iddianamede, darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın kaçırılma teşebbüsünü de içeren Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesi girişimine yönelik hazırlandı. İddianamede şüphelilerin 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler 14. Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.