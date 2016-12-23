Darbeci ruh kalkmadan bir şey değişmez

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, “Anayasaya sinen antidemokratik darbeci ruh kendini korudukça bir anayasanın bütün maddelerini değiştirsek de bir şey değişmez” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ‘Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı’ konferansında konuşan Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, “Bizim anayasamız, yasakçı bir anlayış ruhunun sindiği bir anayasadır. Anayasaya sinen antidemokratik darbeci ruh kendini korudukça bir anayasanın bütün maddelerini değiştirsek de bir şey değişmez. Bizim o özgürlükçü demediğimiz antidemokratik yasalar hep karşımıza çıkar” ifadelerini kullandı.

1982 Anayasası verdiği hakkı geri alıyor

Uzman Tarkan Zengin, 1982 anayasasında özgürlüklerin istisna, yasaklar ve kısıtlamaların kural olarak yer aldığını anlatarak, “Yeni bir anayasa dediğimizde bazıları ‘Anayasanın zaten 120 maddesi değişmiş. Niye 12 Eylül yasasından bahsediyorsun’ diyebiliyor. Maddeler değişebilir ama onda bir şeyin ruhu kalmışsa, o ruh her zaman bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü yasalara bakıyorsunuz bir hak veriyor, arkasından ‘ama’, ‘fakat’, ‘lakin’ diye devam eden cümleler başta verilen bütün hakları geri alabiliyor” şeklinde konuştu.

Çalışmalar başkanlık üzerinde kilitlenmemeli

Kendisinin yaklaşık 20 yıldır sendikal hareketler üzerinde çalıştığını ve neredeyse bütün sendikaların genel kurul kararlarında, bütün metinlerinde anayasanın değişmesi gerektiği konusunda talep ve kararlar olduğuna da işaret eden Zengin, “Bu süreçte anayasa çalışmalarını sadece başkanlık üzerine kilitleyip, onun üzerinden bir tartışma yürütülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Biz millet olarak hak ve özgürlükleri istisna olarak değil de kural olarak yapan bir anayasa yapmanın hem ülkenin geleceğine, çalışma hayatına hem millete önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.