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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Darbeciler 4 askeri helikoptere almamış

07 Şubat 2017, Salı 13:55
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin helikoptere almayıp Riva'da bıraktığı 4 asker kaçış hikayesini an be an anlattı. Rusya ve Ukrayna'ya kaçmayı planlayan darbeci askerlerin iade edilme korkusuyla bundan vazgeçip rotayı Yunanistan'a çevirdikleri ortaya çıktı.

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iade dosyasında, darbeye nasıl iştirak ettikleri, başarısız olunca ilk nereye kaçmak istedikleri, kaçarken de hangi güzergahı izledikleri belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yunanistan adli makamına gönderilen iade dosyasında 8 askerin son gün ve saatleri şöyle anlatılıyor; "Darbe başarısız olunca, darbeci askerler, iki adet Skiorsky ve 1 adet UH-1 tipi helikopteri 66. Zırhlı Mekanize Tugayı'na getirip bıraktıktan sonra 12 kişiyle birlikte bindikleri Skiorsky S 70 marka helikopterle ilk olarak Riva'da bir araziye indi. Burada bir süre telefon görüşmesi yapan darbeciler, daha sonra kaçma planı yapmaya başladı. Ancak 4 asker bu plana karşı çıktı.

ÖNCE RUSYA, ARDINDAN UKRAYNA'YA...

Dosyada, kaçma planına karşı çıkan askerlerin ifadelerine göre, 8 darbeci askerin kendilerine, "Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu" dediği aktarıldı. Yine ifadelerinde, 8 darbeci askerin kaçma planı yaparken önce Rusya'yı düşündükleri, ancak Türkiye ile son zamanlarda arasının iyi olması nedeniyle vazgeçerek Ukrayna'yı konuştukları, burada da savaş olduğu için teslim edilme endişesiyle vazgeçtiklerini söyledikleri anlatıldı. İfadelerinde, 8 darbeci askerin son olarak Yunanistan'a gitmeye karar verdiğini söyleyen 4 askerin, kendilerini burada bırakarak helikopteri çalıştırıp havalandıklarını söyledikleri belirtildi.

SARIYER, ÇATALCA, TEKİRDAĞ ÜZERİNDEN YUNANİSTAN

Sinyal Baz İstasyonu verilerine göre 8 darbeci askerin 16 Temmuz günü saat 10.40'da Riva'dan havalanarak; Sarıyer, Çatalca ve Tekirdağ üzerinden Yunanistan'ın Alexandruupoli şehrine iniş yaptıkları tespitine yer verildi.

AMBULANS TİP HELİKOPTERLER DEĞİL

Haklarında, "Darbeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Yağma" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen dosyada şüphelilerin, Yunanistan'daki yapmış oldukları savunmalarında darbe girişiminde yaralı taşımak için uçtuklarını söyledikleri hatırlatılarak, "Söz konusu helikopterlerin ambulans tip helikopterlerden olmadıkları" vurgulandı.

Yine şüphelilerin 15 Temmuz akşamı ve gecesi, HTS ve Sinyal Baz İstasyonu kayıtlarında Samandıra Hava Üssü'nden kalkış yaptıkları ve İstanbul'daki önemli noktalara askeri ve lojistik destek sağladıkları belirtildi. Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başında yer alan şüpheliler Kurmay Albay Ali Aktürk ile Kurmay Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 4 askerin cep telefonuyla karşılıklık görüşmelerinin HTS kayıtları da dosyaya eklendiği belirtildi.

"ŞÜPHELİLER TÜM YASAL HAKLARA SAHİPTİR"

Şüphelilere atfedilen suçlamanın siyasi ya da askeri olmadığı belirtilen dosyada, Avrupa Sözleşmesi'nin ilgili maddesine atıf yapılarak, "Bir devlet reisinin veya aile efradından birisinin hayatına kastın siyasi bir suç sayılamayacağı düzenlenmiştir" denildi. Adli yardımlaşma talebinin dayanağı olan sözleşmlerden örneklerin de eklendiği dosyada, "Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukumuzda ön görülen tüm yasal haklara sahiptirler" denildi.

DHA

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