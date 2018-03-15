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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Darbecilerin Yunanistan'a kaçış anı ortaya çıktı

15 Mart 2018, Perşembe 12:40
Darbe girişiminde Albay Ertürk'ün öldürülmesi davasında, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşanan hareketlilik ve Yunanistan'a kaçan darbecilerin kışladan çıkış anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dosyaya eklenen görüntülerde, 14 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünü planlamak için bazı subayların 11.25'te kışlaya geldikleri, Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in odasında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan'ın da katıldığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma isteyen Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Başçavuş Mesut Fırat, 03.33'te Doğan Medya Center'ın haber merkezi koridorunda görüntüleniyor. Görüntülere sabaha karşı 04.20'da hareketliliğin arttığı ve subaylar ile helikopter personelinin haber merkezinde toplanması da yansıyor.

Hayatını kaybeden Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve girişim sırasında yaralanan Albay Davut Ala komutasındaki darbe karşıtı askerlerin 04.38'de komutanlık binasına girişleri kameralara yansıyor. Görüntülerde, 04.27'de darbeci subayların çatışmak için hücum yeleği, başlık ve silahlarla binadan çıktıkları, 04.36'da ise çatışmanın başladığı kayıtlara geçiyor.

Yüzbaşı Sedat Çelik'in çatışmanın olduğu yöne doğru hedef aldığı yansıyan görüntülerde, çatışmadan sonra kaçan darbeci askerler de yer alıyor. Darbe girişimine karşı olan askerlerin siper olarak kullandığı tank da görüntülerde yer alıyor. 

Darbeci subayların sivil kıyafetli olarak 04.57'de kışladan ayrılmaya başladığı anlarda, 04.52'de Yunanistan'a kaçan helikopter personelinin ellerinde silahlarla kışladan kaçışları da görüntüleniyor.

Kışladaki askerlerin 08.09'da teslim alınmaları, emniyet güçlerinin kışlaya gelmesi ve sanık Yarbay Bayram Bekdemir'in 09.26'da yarı çıplak şekilde yakalanması da görüntülere yansıyor.

Mahkemeye, sunulan ikinci bir kayıtta da kışladan kaçan bir askerin vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor.

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