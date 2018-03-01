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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Darbelerin hedefi demokratlar oldu

01 Mart 2018, Perşembe
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Şubat’ın yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Uysal, “Koltuğu veya korktuğu için darbelere razı gelenler, en az darbeciler kadar suçludur” dedi. MGK toplantısı sırasında Türkiye’ye olağanüstü bir dönem yaşatacak olan 28 Şubat kararlarının alınması ile Türkiye’nin adeta 20 yıl geriye doğru sürüklenmek, maddî ve manevî olarak çökertilmek istendiğini söyleyen Gültekin Uysal, “Tıpkı ardıllarında olduğu gibi, ‘demokrasi’ söylemi ardına sığınan ve ‘millî iradeye gem vurmak, bir kesimin sultasını devam ettirmek’ amaçlarıyla alınan kararlar, gerçek bir ‘üst akıl’ ürünüdür” dedi. Koltuğu veya korktuğu için darbelere razı gelenlerin, en az darbeciler kadar suçlu olduğunu söyleyen Uysal şunları söyledi: “Darbe de muhtıra da millete; milletin kendi öz parasıyla, vergisiyle, evlâtlarıyla silâh dayamaktır.. Eline silâh, sırtına üniforma, vatan ve millet savunması için güç verdiklerimizin, kendilerine tanınan bu imkân ve kabiliyetleri dönüp millete karşı kullanmalarıdır.Bunu bizlerin hiçbir şekilde onaylaması, kabullenmesi mümkün değildir. Her türlü darbe ve muhtıra, demokrasiye karşı bir ara verme girişimidir ve yapıldığı andan itibaren, aslında millet vicdanında mahkûm edilmektedir.”

‘Bütün bu alçak girişimleri lânetliyoruz’

Türkiye’de en çok darbelere maruz kalmış bir gelenek olan Demokrat Parti (DP, AP, DYP iktidarları) olarak bütün bu alçak girişimleri lânetlediklerini söyleyen Gültekin Uysal, “Herkes için adaletin, herkes için zenginliğin, herkes için refahın ve mutluluğun, herkes için kalkınmanın tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Demokrat geleneğin kılavuzluğunda ilkelerimizden ve inançlarımızdan sapmadan, doğru bildiklerimizi korkmadan, milletimizle paylaşmayı her zaman bir görev addediyoruz” dedi. DP genel Başkanı Uysal açıklamasının sonunda şunları söyledi: “Bu vesileyle; Türkiye’de demokrasi diyen, demokrasi diyerek şehadet şerbeti içen, ne gibi bir sorun ve engelle karşılaşırsa karşılaşsın milletin huzuruna varan, demokrasiye inanan, son nefesine kadar demokrasiyi haykıran şehitlerimiz başta olmak üzere, 28 Şubat’ın yıl dönümünde, o gün dik durarak milletin yanında saf tutmuş tüm değerli siyasilerimizi, parti temsilcilerimizi, Türk Siyaseti’nin ve demokrasisinin yılmaz bekçilerini saygı ile anıyor, şehitlerimize ve aramızdan ayrılan demokrasi aşıklarına rahmet diliyorum.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gültekin uysal, demokrat parti
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