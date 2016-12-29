Dargeçit'te patlama: 1 çocuk öldü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 12 yaşındaki Musa A., sokakta bulunan poşet içerisindeki cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Musa A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dargeçit ilçesi Merkez Mahallesinde akşam saatlerinde sokakta poşet bulan Muusa A., poşetin içindeki cismi kurcalamaya başladı. Bir anda meydana gelen ve çevredede panik yaratan potlamada Musa A., ağır yaralandı. KURTARILAMADI Kanlar içerisinde kalan çocuk, çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, patlamanın olduğu bölgede araştırma başlattı. DHA

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