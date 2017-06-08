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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Dâvâlarda iş çığırından çıkıyor

08 Haziran 2017, Perşembe 17:55
Duruşmada Savunma Yapan Sanığa Müşteki Sıralarından Edilen Sinkaflı Sözler Salonu Karıştırdı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan dâvâda, darbe girişiminin İstanbul ayağını yönettiği ve darbe girişiminin öne çekildiği emrini vererek, İstanbul’daki darbecileri harekete geçirdiği iddia edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube eski Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli savunma yaptı. Düzenli’nin savunması sırasında, müşteki sıralarında sanığa yönelik sinkaflı sözler sarf edildi. Sanığın karşılık vermesi üzerine salondaki tansiyon bir anda yükseldi. Duruşmalara yapılan tüm çağrılara ve basının yaptığı haberlere rağmen vatandaşların ilgi göstermediğini söyleyen Düzenli, “Bu, dâvâlara milletimizin inanmadığını gösteriyor. Bu dâvâlar sonrası darbe girişiminin tüm yönleri, karanlıkta kalmış kısımları ortaya çıkacak inşallah. Keşke mevzuat elverse de bu duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlasa” dedi. 

‘İnşallah bende herkesle öbür tarafta hesaplaşacağım’

Savunmasında 15 Temmuz öncesi tüm mesaisini terörle mücadeleyle geçirdiğini belirten Düzenli, sözde vatan ve millet sevdalısı olan bir kesimin bu mücadele sırasında kendilerine sürekli engel olduğunu belirterek, “Ne zaman memleket hayrına bir şeyler yapmaya çalışsak bu güçleri karşımızda bulduk” dedi. Bu ifadeler dolayısıyla müşteki sıralarından bazı kişiler sanığa tepki gösterdi. Sanık Düzenli, bunun üzerine salona dönerek, “Dinlerseniz anlayacaksınız beni. Bence dinleyin herkes için faydalı şeyler söylüyorum” diye konuştu. Müşteki sıralarındaki bazı kişiler, “Yalan söyleme, hesabını vereceksin” diye bağırdı. Düzenli, “İnşallah bende herkesle öbür tarafta hesaplaşacağım” dedi. Bu sözlerine karşılık salondaki bir kişi, sanığa sinkaflı sözler söyledi. Diğer müşteki ve şehit yakınları da sinkaflı sözleri alkışladı. Sanık ise kendisine yönelik küfürlere, “Bana herkes her şeyi diyebilir. Vatan haini diyebilir. Anneme söylenen sözleri aynen iade ediyorum” diye karşılık verdi. Mahkeme Başkanı, küfür eden kişiyi salondan çıkartırken, sanık Düzenli’yi uyararak, “Siz savunmanızı yapın. Karşılıklı söz dalaşına girmeyin” dedi. Sanık, başkanın bu uyarısı üzerine “Başkanım bu işlere analar, eşler, çocuklar lütfen karıştırılmasın” diyerek, savunmasına devam etti.

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Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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  • Kim doğru

    09.06.2017 08:20:17

    Dediğiniz gibi karanlık kısımlar inş. çıkacak zaman lazım biraz sabır RABBİM tüm mağdur ve suçsuzun yanındadır inş.

Risale-i Nur Külliyatı

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