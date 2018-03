Davamızın kölesiyiz

Yeni Asya’nın 49 yıllık geçmişiyle bir ulu çınar gibi yükseldiğinidile getiren gazetemiz Konya Temsilcisi Said Çamkerten, “Gazetemiz ve okurları, hiçbir muktedire eğilmeyen başlarıyla yalnızca hak davasının kölesidirler” dedi.

Yeni Asya Konya Temsilcisi Said Çamkerten, gazetemizin 49. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Yeni Asya’nın bir ulu çınar gibi yükseldiği geçmişinden övgüyle söz eden Çamkerten, ilkeli yayıncılık anlayışından taviz vermeyen çizgisi ile okurlarıyla tam bir kenetlenme içerisinde gerçekleştirdiği adalet arayışının Yeni Asya’nın kuruluşundan bu yana değişmeyen şiarı olduğunu kaydetti.

Yeni Asya’nın daima haklı olanın ve mazlûmun yanında yer aldığını dile getiren Çamkerten, “Müslümanlık şuuru ve Risale-i Nur odaklı çözüm teklifleriyle Yeni Asya, bütün engelleme çabalarına rağmen tarih ve millet önünde duyduğu sorumlulukları yerine getirmek iddiasından bir an olsun sarfınazar etmemiş, bu bilinçten tek bir an ayrı düşmemiştir. Hiç kimsenin uydusu, paratoneri olmadan, hak bildiğini yılmadan, korkusuzca savunan gazetemiz ve okurları, ahir zaman müceddidi Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Nur gemisinin yolcuları olarak, hiçbir muktedire eğilmeyen başlarıyla yalnızca hak dâvâsının kölesidirler.” ifadelerini kullandı.

Baskılara aldırmadık

Yeni Asya’nın hiçbir baskıcı dönemde talimatlara, tehditlere, yıldırmalara aldırmadığına dikkat çeken Çamkerten, “Yeni Asya’nın aldırdığı tek şey, Âkif’in deyimiyle ‘Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!’ dizelerindeki mazlûmın hakkıdır. O hakkın savunuculuğu Yeni Asya’yı bugünlere getirmiştir ve biiznillah kıyamete kadar berdevam ettirecektir.” dedi.

Darbe dönemlerinde, herkesin zalimlere şapka çıkardığı günlerde, Yeni Asya’nın hukuksuzluğa alet olmadığını ve zulmü övücü tek bir satıra sayfalarında yer vermediğinin altını çizen Çamkerten, “Uzakları yakın eden Allah’a hamdolsun ki, Yeni Asya’nın geçmişinde zerre miskal leke yoktur. Yöneticileri, çalışanları, fikir emekçileri ve nihayet en büyük övgüyü hak eden okurlarıyla Yeni Asya, çağımızın kanayan yaralarına müsbet hareket prensibiyle çözümler sunan bir reçetenin adıdır.” dedi.

9 sütuna gerçekleri bastık

Talİmatla atılan manşetlerin birbirini kovaladığı, basın adına utanç günlerinin yaşandığı darbe dönemlerinde Yeni Asya’nın kor- kusuzca 9 sütuna gerçekleri bastığını belirten Çamkerten, “İşte İslâm’ın sarsılmaz prensipleriyle hareket etmekten başka gayesi bulunmayan gazetemiz Yeni Asya... Gazetemiz Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin çizdiği ufukla hareket etmeye kıyamete kadar devam edecektir. Hesapla, çıkar muhasebesiyle yola çıkmayan, tiraj kaygılarıyla gerçekler hilâfına düşmeyen, inandığını daima müsbet esaslarla söylemekten yılmayan gazetemiz, Türkiye’de ilkeli yayıncılığın en müşahhas örneğidir.” diye konuştu.

Konya’da her ay bir konferans

Temsilcilik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yeni Asya Konya Temsilcisi Said Çamkerten, yeni dönemde her ay bir Yeni Asya yazarının Konya’ya dâvet edilerek konferans vermesini arzu ettiklerini belirtti. Yeni yayın dönemindeki tanıtım programı çerçevesinde Konya’da bulunan 55 bilboardda Yeni Asya reklamlarının yer almasının sağlandığını belirten Çamkerten, bayii ve abone satış koordinasyonlarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.