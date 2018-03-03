“Risale-i Nur’a Göre Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu 9. Risale-i Nur Gençlik Kongresi 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Erkek ve hanımları, bilhassa gençleri masa çalışmalarına davet ediyoruz... Başvuru Linki: https://www.cognitoforms.com/RisaleiNurEnstitüsü/_9risaleinurgençlikkongresi

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