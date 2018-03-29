Davetlisiniz: Bediüzzaman, Yalova'da da yâd edilecek...

Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 58. yılı dolayısıyla düzenlenen bir panelle Yalova’da yâd edilecek.

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının 58. yılı dolayısıyla 23-30 Mart arasında düzenlenen Bediüzzaman Haftası kapsamında Yalova’da düzenlenen “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu bir panelle yâd edilecek. Büyük bir heyecanla gerçekleştirilen etkinliklerin, çevre il ve ilçelerin katılımıyla yoğun bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 58. yılı dolayısıyla bütün Türkiye’de 23-30 Mart arasında Bediüzzaman Haftası kapsamında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Gazetesi’nin tertip ettiği Bediüzzaman Kongresi ve paneli İstanbul'da 25 Mart’ta yapılmıştı. Bediüzzaman Haftası faaliyetleri, bu defa Yalova’da yapılacak “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu panelle devam ediyor. Yalova Belediyesi Meclis Salonu’nda bu akşam gerçekleştirilecek panelde Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu açılış konuşmasını yapacak. Moderatörlüğünü Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz'ün yapacağı panelde Devlet Eski Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Battal ve Yeni Asya Gazetesi Karikatüristi İbrahim Özdabak konuşmacı olarak yer alacak. Yeni Asya Yalova Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkimliğimiz 30 Mart Cuma günü saat 20:00’da başlayacak. *** Tıklayınız: Bu mesajlar bütün insanlığa Ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı dil Bediüzzaman yine buluşturdu Barış, hürriyet ve adaletle mümkün Bediüzzaman'ı anmak için toplandılar: Panelimize coşkulu katılım...

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