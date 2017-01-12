Davutoğlu, Gülen'le neden görüştüğünü açıkladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderdiği metne ulaşıldı. Gülen ile görüşmesini anlatan Davutoğlu, "Türkiye'ye getirilerek kontrol alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. NTV’den Deniz Kilislioğlu, Ahmet Davutoğlu’nun komisyona ilettiği metne ulaştı. "GÜLEN'İ KONTROL ALTINA ALACAKTIK" Davutoğlu, Fethullah Gülen ile yaptığı görüşmenin gerekçesini anlatırken "2013 BM Genel Kurulu toplantısına seyahatim öncesinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız değerlendirmede, bu yapının gittikçe artan bir şekilde Türkiye karşıtı çevrelerce kullanılmaya müsait hale gelmesi hasebiyle, Gülen’in daha önce yapılan çağrılar çerçevesinde Türkiye’ye getirilerek kontrol altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık" ifadelerini kullandı.

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