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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Davutoğlu'na hakaretten yargılanmasına başlandı

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:40
HDP Eş Genel Başkanı Selahhattin Demirtaş'ın, Mersin'de yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

Demirtaş'ın avukatları ile HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve MYK üyesi Asiye Kolçak da duruşmada hazır bulundu.

Hakkında hazırlanan iddianamede isnat edilen suçlamanın okunmasının ardından savunması istenen Demirtaş'ın avukatı, müvekkilinin kürsü dokunulmazlığı bulunduğunu ileri sürerek, yargılamanın durdurulmasını istedi.

Demirtaş'tan konuşmasının incelenmesi talebi

Söz verilen Demirtaş ise 23 Şubat'ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın benzerini Mersin'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Yasama sorumsuzluğu mutlak bir sorumsuzluk olup, hiçbir şekilde soruşturma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle grup konuşması ile davaya konu mitingde yapılan konuşmanın karşılaştırılarak benzer içerikli olduğunun tespit edilmesi halinde soruşturma yapılması söz konusu olmayacaktır. Bir bilirkişi heyetince veya hakim tarafından incelenmeden talebimiz reddedilirse mutlak sorumsuzluk hakkımız ihlal edilir." iddiasında bulundu.

Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasına katılmadığını belirten Demirtaş, konuşmasının bilirkişi heyeti tarafından incelenmesi ve karşılaştırılması konusunda ısrarcı olduğunu yineledi.

Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın 23 Şubat tarihli TBMM grup konuşma metninin onaylı bir suretinin gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek, sanık hakkında "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve "görevsizlik kararı" verilerek 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosya ile mevcut dosyanın birleştirilme işlemleri için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

Mahkeme, sanık avukatlarının Anayasa'ya aykırılık iddiası nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına yönelik taleplerinin ise bir sonraki celsede birleştirilen dosyayla değerlendirilmeye alınmasına hükmetti.

AA

Etiketler: hdp, selahattin demirtaş
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