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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Davutoğlu'ndan çok sert Konya çıkışı

27 Ağustos 2017, Pazar 10:48
Bylock kullanan Atiker Konyaspor'un eski başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi Ahmet Şan'ın ifade vermesi üzerine yapılan eleştirilere yönelik konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün Konya'yı hedef alanlar, kripto FETÖ'cülerdir ve 28 Şubat'ın uzantılarıdır. Böyle bir himayenin varlığı varsa herkes söylesin. Kimse karnından konuşmasın'' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Bu hain terör örgütüyle ilgili kim varsa, kim bu suça karışmışsa, hukukun gösterdiği şekilde en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Konya'da kimse, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanları   himaye etmez. Aksine bugünde böyle bir teşebbüs olsa, bütün bir Konya, kollektif bilinciyle ayağa kalkar. Ortada bir iddialar varsa, adli süreç devam ediyorsa herkes, bu adli süreci takip edecek. İlgili kişiler mutlaka açıklamaları yapar. Ben Türkiye Cumhuriyeti 26'ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum ki; kimse Konya'yı ilzam edecek tarzda suçlamada bulunamaz. Kimse Konya'nın mübarek ismiyle, Konya'ya hakaret edemez. En sert şekilde bu hain örgütün unsurları cezalandırmalıdır. Bunu da Türkiye'de adli makamlarımızın bunu yapacağına inancımız tamdır.''

KONYA'YI HEDEF ALAN KRİPTO FETÖ'CÜDÜR

Sapkın dini ideolojlerin Konya'ya hiçbir zaman giremediğini ifade eden Davutoğlu, "Siyasi çizgi olarak bakıldığında son 40 yıl, 50 yıl, bu hain terör örgütünün ortaya çıktığı dönemden beri bakın, bu hain terör örgütü liderleri başka yerlerde, başka isimlerle anıldığında Konya'da hoca olarak Necmettin Erbakan hocayı bilmiştir, Tahir Büyükkörükcü hocayı bilmiştir. Hiçbir zaman burada itibar görmemişlerdir. Çünkü Konya'da, sağlam dini gelenek varlığını hep sürdürmüştür. Siyasi çizgi olarakta 28 Şubat'a bakın, 28 Şubatın darbecileri de, onlarla işbirliği yapan FETÖ de en çok Konya'yı hedef almışlardır. Bugün de Konya'yı hedef alanlar da kripto FETÖ'cülerdir ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Çon açık ve net söylüyorum'' diye konuştu. 

'KİMSE KONYA'NIN ONURUYLA OYNAYAMAZ'

Davutoğlu, ''Kimse mübarek Konya ismini tahrif ederek, yazısına başlık olarak atarak, birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya'yı özleştirme çabası içine girerek, Konya'nın onuruyla oynamaya kalkamaz. Ha oynar mı, oynamaya kalkan kim olursa olsun, ister kripto FETÖ'cüler, ister kripto 28 Şubatçı, ister Ak Parti içinde fitne çıkarmaya çalışan birtakım tek tük kişiler, bunlar 1.5 yıldır yapmak istediklerini yapamadıkları için bugün Konya'ya saldırıyorlar. Karşısında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya'nın başını önüne eğdiremez. Konyalı hemşehrilerimi de seslenmek istiyorum, bu tür saldırılar karşısında birlik ve beraberliğinizi koruyun, Konya'nın içine fitne sokmak isteyenlere birlikte cevabı verin, vereceğiz'' dedi.

 

 

DHA

Etiketler: konya, bylock, davutoğlu,
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