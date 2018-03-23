"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

DEAŞ sanığı 2 Iraklı beraat etti

23 Mart 2018, Cuma 12:23
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiası ile yargılanan Irak uyruklu sanıklar beraat etti.

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Irak uyruklu sanıklar Abdulrahman Ahmad Shakir (25) ve İsmail Muhammed Al İsmail (30) beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdulrahman Ahmad Shakir ve İsmail Muhammed Al İsmail hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Irak´ta terör örgütü DEAŞ'a ait idari binada çalıştığı iddia edilen Abdulrahman Ahmad Shakir, "DEAŞ'lı değilim. Irak'ta Anbar bölgesinde market çalıştırıyorum. Geçen yıl Ekim ayında Hatay üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye geldim. Buradan da Almanya'ya gidecektim. DEAŞ zulmünden kaçtım. Uçaktan atılan parçalardan biri sol koluma isabet etti. Sol kolumdan yaralandım. DEAŞ'a ait idari binada çalışmadım, marketim vardı" dedi. DEAŞ ile bağlantısı olmadığını ifade eden İsmail Muhammed Al İsmail ise "DEAŞ tarafından 6 gün zulüm gördüm. Cezaevinde kaldım. Irak'tan ayrılmak istediğim için DEAŞ işkence yaptı. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Abdulrahman Ahmad Shakir ve İsmail Muhammed Al İsmail'in 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatlarine karar vererek, sanıkları tahliye etti.

DHA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İki devin vergi gerilimi piyasaları alt üst etti

    TÜSİAD Başkanı'ndan OHAL eleştirisi

    Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

    Ertem: Dolar 4'e çıktı algısı yanlış

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı

    İşsizlik oranı 2017'de yüzde 10,9 oldu

    İstanbul'a çamur yağdı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    İbrahim ERSOYLU

    Menfî siyaset fitneye sebep oluyor
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü
    Genel

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.