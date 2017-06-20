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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Delil sunamıyorsanız derhal bırakın

20 Haziran 2017, Salı
Aralarında Af Örgütü, Article 19, PEN International ve Index on Censorship gibi örgütlerin bulunduğu uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları 17 gazetecinin ilk duruşmasına gözlemci gönderdi.

Aralarında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak’ın bulunduğu gazetecilerin davasına gözlemci gönderen Article 19, Index on Censorship ve PEN International bir ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, davanın “siyasî amaçlı” olduğuna inandıkları belirtilerek, “Yetkilileri, uluslararası yasalar altında açık bir şekilde suç teşkil eden fiillerin kanıtını sunmadıkları takdirde tüm suçlamaları düşürmeye ve tutuklu sanıkları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz” denildi.

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Delil yoksa derhal serbest bırakın

Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları, “Yetkilileri, yasalar altında açık bir şekilde suç teşkil eden fiillerin kanıtını sunmadıkları takdirde tüm suçlamaları düşürmeye ve tutuklu sanıkları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi. 

Ahmet Altan ve Mehmet Altan ile geçtiğimiz Temmuz ayından beri tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak, dün yargılandıkları davanın ilk duruşması başladı.  İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada 17 sanık yargılanıyor. Aralarında Af Örgütü, Article 19, PEN International ve Index on Censorship gibi örgütlerin bulunduğu pek çok uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşu duruşmayı takip etmek için gözlemci gönderdi. Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde toplanan Türkiye ve Türkiye dışından gazeteciler ile meslek örgütü temsilcileri birlikte fotoğraf çektirdiler. Article 19, Index on Censorship ve PEN International cuma günü bir ortak açıklama yayımlayarak davanın ‘siyasi amaçlı’ olduğuna inandıklarını belirtmişlerdi. Açıklamada, “yetkilileri, uluslararası yasalar altında açık bir şekilde suç teşkil eden fiillerin kanıtını sunmadıkları takdirde tüm suçlamaları düşürmeye ve tutuklu sanıkları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz” denilmişti. Article 19 ayrıca Altan kardeşlere yönelik suçlamaları inceleyen bir uzman görüşü de hazırladı ve bunu da duruşmada mahkemeye sunacak. Görüşte, atfedilen suçlamaların, ifade özgürlüğü hakkının yasal olmayan bir şekilde kısıtlanması anlamına geldiği savunuluyor.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Duruşmanın Ahmet Altan’ın da videoyla katılımını sağlayacak SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle 14:00’e ertelendiği açıklandı. Davada Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya çalışmak” suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Herkes için adalet istiyoruz

Duruşmayı izlemek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gelenler arasında eski CHP Genel Başkanı gazeteci Altan Öymen, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcileriyle AB delegasyonu ve bazı büyükelçiliklerden yetkililer de yer aldı. Taraf’ta yayımlanan “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nın altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla 4 yıl hapis yatan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la birlikte toplam 17 kişinin yargılandığı davayı izlemek üzere Çağlayan’daki 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Çiçek, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin yargılandığı davayı takip ediyor. Çiçek şu ifadeleri kullandı: “Bugün yargılanan arkadaşlar kumpas davalarında iktidarın yanında yer aldılar. Şimdi geldikleri noktada hukuk ve adaletin ne anlama geldiğini çok daha iyi anladılar. Ankara’dan İstanbul’a yürüyoruz, adalet istiyoruz. Herkes için istiyoruz, herkes için adil yargılanma istiyoruz.” 

10 kişi hakkında yakalama kararı var

Davada Altan kardeşler ve Ilıcak’a ek olarak Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Tuncay Opçin, Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş, Ali Çolak ve Tibet Murat Sanlıman sanık olarak yargılanıyor. Altanlar ve Ilıcak’la birlikte Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek tutuklu olarak yargılanırken Tibet Murat Sanlıman ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Etiketler: ahmet altan, mehmet altan, nazlı ılıcak, mahkeme, dava
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